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Андрій Данилко залишився у Києві і підтримує Україну

Людина і суспільство / / /
Дмитро КовальчукКоментарі: 1Перегляди: 437
11
березня
2022
Андрій Данилко залишився у Києві і підтримує Україну

Не зважаючи на війну та обстріли, Андрій Данилко свідомо залишився у Києві. Він підтримує та смішить український народ в своїх виступах на телебаченні і в соцмережах.

Не зважаючи ні на що, Данилко не забуває про почуття гумору та каже, що все буде добре.

"Я пишаюся нашими солдатами. Той хлопець, який підірвав міст разом із собою. Я завжди ставлю себе на місце кожного", - сказав Андрій.

"Якби в мене був пістолет, я би застрелив путіна", - заявив артист.

"Якщо він так хоче бути схожим на Гітлера, то він повинен зробити, як Гітлер. Піти в бункер та застрелитися. Це буде чудова крапка.", - зазначив Данилко.

Також Андрій Данилко пише нову пісню «Путін щоб здох».

Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина одна, його не хоче навіть сатана", - процитував Данилко.

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Коментарі: 1

1 Андрій 20-06-2022 23:01

Вірш від Сердючки:

Давай з тобою перейдемо на ти

наступного дня після війни.

А я в кіно купила квитки

наступного дня після війни.

Вірю, що в цьому році

небо на нашому боці.

І хай це падло горить у вогні

наступного дня після війни.

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