Андрій Данилко залишився у Києві і підтримує Україну

Не зважаючи на війну та обстріли, Андрій Данилко свідомо залишився у Києві. Він підтримує та смішить український народ в своїх виступах на телебаченні і в соцмережах.
Не зважаючи ні на що, Данилко не забуває про почуття гумору та каже, що все буде добре.
"Я пишаюся нашими солдатами. Той хлопець, який підірвав міст разом із собою. Я завжди ставлю себе на місце кожного", - сказав Андрій.
"Якби в мене був пістолет, я би застрелив путіна", - заявив артист.
"Якщо він так хоче бути схожим на Гітлера, то він повинен зробити, як Гітлер. Піти в бункер та застрелитися. Це буде чудова крапка.", - зазначив Данилко.
Також Андрій Данилко пише нову пісню «Путін щоб здох».
Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина одна, його не хоче навіть сатана", - процитував Данилко.
Андрій Данилко В гостях у Гордона
Андрій Данилко в інтерв'ю Наташі Влащенко
Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Україна 24"
Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Київ"
Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Факти ICTV"
Коментарі: 1
1 Андрій 20-06-2022 23:01
Вірш від Сердючки:
Давай з тобою перейдемо на ти
наступного дня після війни.
А я в кіно купила квитки
наступного дня після війни.
Вірю, що в цьому році
небо на нашому боці.
І хай це падло горить у вогні
наступного дня після війни.