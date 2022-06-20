Андрій Данилко залишився у Києві і підтримує Україну

Не зважаючи на війну та обстріли, Андрій Данилко свідомо залишився у Києві. Він підтримує та смішить український народ в своїх виступах на телебаченні і в соцмережах.

Не зважаючи ні на що, Данилко не забуває про почуття гумору та каже, що все буде добре.

"Я пишаюся нашими солдатами. Той хлопець, який підірвав міст разом із собою. Я завжди ставлю себе на місце кожного", - сказав Андрій.

"Якби в мене був пістолет, я би застрелив путіна", - заявив артист.

"Якщо він так хоче бути схожим на Гітлера, то він повинен зробити, як Гітлер. Піти в бункер та застрелитися. Це буде чудова крапка.", - зазначив Данилко.

Також Андрій Данилко пише нову пісню «Путін щоб здох».

Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина одна, його не хоче навіть сатана", - процитував Данилко.

Андрій Данилко В гостях у Гордона

Андрій Данилко в інтерв'ю Наташі Влащенко

Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Київ"

Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Факти ICTV"